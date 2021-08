Aktien: Moderna hat ein großes Problem in Japan - Aktie konsolidiert

Anzeige / Werbung Moderna arbeitet in Japan bei seinem Covid-19-Impfstoff mit dem Pharmakonzern Takeda Pharmaceuticals zusammen. Doch offenbar gibt es Verunreinigungen bei der Produktion, die weitreichende Folgen haben. Japan wird derzeit von der vierten Corona-Welle erfasst. Nach den Olympischen Spielen stiegen die Infektionszahlen wieder deutlich. Impfstoffe könnten helfen, aber genau da hapert es derzeit - und der US-Konzern und Biontech-Rivale Moderna ist daran nicht ganz unschuldig. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie das japanische Gesundheitsministerium mitteilte, werden gut 1,6 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna aus dem Verkehr gezogen. Grund seien Berichte über Verunreinigungen in einigen Ampullen. Das Ministerium beschwichtigte zugleich: Es gebe keine Bedenken Wirksamkeit und Sicherheit betreffend. Man sprach von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. Aufgefallen waren die Verunreinigungen den Angaben zufolge bereits am 16. August. Der japanische Moderna-Partner Takeda Pharmaceuticals hatte sie gemeldet, aber auch noch Zeit für eigene Untersuchungen gebraucht, hieß es. Moderna-Aktie gerät ins Stocken Die Aktie von Moderna ist nach den Impfstoffverunreinigungen zwar nicht deutlich gefallen, konsolidiert aber mehr als 100 Dollar unter dem Rekordhoch bei rund 500 Dollar. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 350 Dollar. Das Chartbild hellt sich erst wieder auf, wenn die Aktie den Widerstand bei 412 Dollar überwindet. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

