Die System E2T Quasar 2 von Lumasense Technologies ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung von Pilotflammen und Gasfackeln. Die kontrollierte Abfackelung von brennbaren Gasen, die in einer Raffinerie nicht energetisch oder stofflich genutzt werden können, ist essenziell, um luftverunreinigende und klimaschädliche Gasbestandteile zu verbrennen und in weniger schädliches Kohlenstoffdioxid umzuwandeln. Heute wird die Abfackelung von anfallenden Prozessgasen im Zuge des Umweltschutzes auf ein Minimum reduziert, so dass die Überwachung der Pilotflammen zu einem essenziellen Bestandteil der Hochfackel-Überwachung ...

