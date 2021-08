Beim Freizeitmobil-Hersteller Knaus Tabbert AG werden die Produktionskapazitäten bis 2025 von derzeit rund 30.000 auf über 50.000 Einheiten ausgebaut, um die hohe Nachfrage in den Kernmärkten langfristig abzusichern, wie das Unternehmen mitteilt. Bis 2025 plant die Gruppe über 220 Mio. Euro in den Ausbau der bestehenden Produktionsstandorte zu investieren. "Dadurch sichern wir nicht nur unser dynamisches Wachstum weit über das Jahr 2022 hinaus ab, sondern bauen auch unsere Marktposition in unseren Kernmärkten auf lange Sicht aus. Digitalisierung, Leichtbau und e-Mobility sind hierbei die zentralen strategischen Bausteine. Vielfältige Megatrends liefern Aufwind für nachhaltiges Wachstum.", sagt Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG. Mit den ...

