Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit leicht höheren Kursen aus dem Handel verabschiedet. Vor dem Wochenende tendierte der heimische Leitindex lange Zeit mit knappen Abgaben, Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell bei seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem Symposium der Fed ließen den ATX jedoch gegen Ende noch in die Gewinnzone drehen. Schlussendlich endete das heimische Börsenbarometer mit einem Plus von 0,3%, was auf Wochensicht gesehen einen Zuwachs von 1,5% bedeutete. Schon seit Tagen war die anstehende Rede des Fed-Präsidenten das vorherrschende Thema am Markt. Was die kommende geldpolitische Ausrichtung der Notenbank angeht, äußerte sich Powell jedoch erneut zurückhaltend, es gebe zwar anhaltende Fortschritte am ...

