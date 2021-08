Aufgrund des Hurrikans Ida haben die Öl- und Energiekonzerne an der Küste der US-Bundesstaaten Louisiana und Mississippi ihre Produktion drastisch gesenkt. Der Sturm war am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten bis 241 km/h auf Land getroffen. Die Energieunternehmen entlang der Golfküste haben die Rohölproduktion um 91 % zurückgefahren, teilte das Bureau of Safety and Environmental Enforcement mit, eine Abteilung des Innenministeriums. Das entspricht einer Reduktion um 1,65 Mio. Barrel/d. Allein der Ölriese Exxon hat am Öl- und Petrochemie-Zentrum in Baton Rouge seine Produktion von 520.000 Barrel/d ...

