EQS Group-Ad-hoc: Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

HSO Fund - Erweitert Gesamtfondsvermögen im ersten Halbjahr 2021 auf über CHF 220 Millionen



31.08.2021 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung 31. August 2021 Medienmitteilung (PDF) Deutlich überzeichnete Kapitalerhöhung und Erweiterung des Anlegerkreises im ersten Halbjahr 2021

Erwerb von fünf attraktiven Objekten zur Gewerbenutzung in Pratteln/BL

Immobilienportfolio um 76% auf CHF 194.2 Millionen ausgebaut

Soll Mietertrag (annualisiert) von CHF 11.4 Millionen per 30. Juni 2021

Nettoertrag gegenüber 1. Halbjahr 2020 mehr als vervierfacht auf CHF 3.1 Millionen

Gesamtfondsvermögen gegenüber Jahresende 2020 verdoppelt auf CHF 220.7 Millionen

Hoher Vermietungsstand von 95.9% und WAULT von 7.7 Jahren per 30. Juni 2021

Inventarwert pro Anteil von CHF 115.52 per 30. Juni 2021 Details zum ersten Halbjahr 2021 Die Fondsleitung konnte für den HSO Fund im Juni 2021 eine erfolgreiche Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 27.7 Millionen durchführen und das Immobilienportfolio durch den Kauf von fünf Liegenschaften in Pratteln/BL um über drei Viertel auf einen Wert von CHF 194.2 Millionen steigern (31.12.2020: CHF 110.3 Millionen; 30.06.2020: CHF 51.1 Millionen). Per Bilanzstichtag 30. Juni 2021 bezifferte sich der jährliche Soll Mietertrag des Immobilienportfolios auf CHF 11.4 Millionen (30.06.2020: CHF 3.6 Millionen). Der Vermietungsstand blieb mit 95.9% auf sehr hohem Niveau (31.12.2020: 99.0%; 30.06.2020: 98.2%). Der Fonds verfügt über verschiedene langjährige Mietverträge mit den wichtigsten Ankermietern. Die Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) lag per 30. Juni 2021 bei 7.7 Jahren (31.12.2020: 8.3 Jahre; 30.06.2020: 6.9 Jahre). Erfolgsrechnung

Im Vergleich zur Vorjahresperiode stiegen sowohl die Mieterträge wie auch die Profitabilität auf deutlich höhere Niveaus. Die Miet- und Baurechtszinseinnahmen verdoppelten sich auf CHF 3.3 Millionen (H1 2020: CHF 1.6 Millionen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Liegenschaften in Pratteln im Mai 2021 ins Portfolio aufgenommen wurden und seit dem Erwerb insgesamt rund CHF 0.7 Millionen zu den Mietzinseinnahmen beisteuerten. Diese Liegenschaften werden ihr volles Ertragspotenzial ab der zweiten Jahreshälfte 2021 entfalten. Der Nettoertrag vervierfachte sich im Vorjahresvergleich auf CHF 3.1 Millionen (H1 2020: CHF 0.7 Millionen). Im ersten Halbjahr 2021 resultierte aus der Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG ein nicht realisierter Gewinn von CHF 8.0 Millionen (H1 2020: CHF 1.8 Millionen). Der Gesamterfolg des ersten Halbjahrs 2021 belief sich auf CHF 9.7 Millionen (H1 2020: CHF 1.9 Millionen). Vermögensrechnung

Das Gesamtfondsvermögen des HSO Fund erreichte per 30. Juni 2021 CHF 220.7 Millionen und hat sich somit gegenüber dem Jahresende 2020 ebenfalls verdoppelt (31.12.2020: CHF 111.6 Millionen; 30.06.2020: CHF 67.0 Millionen). Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 92.1 Millionen (31.12.2020: CHF 25.1 Millionen) und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 13.1 Millionen (31.12.2020: CHF 2.6 Millionen) belief sich das Nettofondsvermögen auf CHF 115.5 Millionen (31.12.2020: CHF 83.9 Millionen). Die Veränderung des Nettovermögens ergibt sich aus der Ausschüttung von CHF 6.00 pro Fondsanteil im Gesamtbetrag von CHF 4.5 Millionen, die am 29. April 2021 ausbezahlte wurde, dem Saldo aus den neu ausgegebenen Fondsanteilen von CHF 26.5 Millionen und den Gesamterfolg von CHF 9.7 Millionen im ersten Halbjahr 2021. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag per 30. Juni 2021 bei CHF 115.52, was unter Berücksichtigung der Ausschüttung, einem Anstieg von 9.2% gegenüber dem Jahresende 2020 gleichkommt. CHF 0.2 Millionen an Mietzinsausfällen und Rückstellungen im Zusammenhang mit COVID-19

Im ersten Halbjahr 2021 wurden im Zusammenhang mit COVID-19 Mietzinsausfälle und Rückstellungen von CHF 0.2 Millionen in der Erfolgsrechnung berücksichtigt. Dies entspricht rund 1.9% der annualisierten Soll Mieterträge des Fonds. Die relativ tiefe Quote ist darauf zurückzuführen, dass die Mieterträge des HSO Fund bei vor allem betroffenen non-food-Retailflächen mehrheitlich von bonitätsstarken und grösseren Mietern mit Konzerncharakter stammen. Zudem waren keine Mieterkonkurse oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit COVID-19 zu verzeichnen. Ausblick

Die Fondsleitung will das Portfolio im laufenden Jahr weiter ausbauen und verfügt über eine interessante Objektpipeline. Zudem sollen der Vermietungsstand der bestehenden Liegenschaften weiter erhöht und vorzeitige Mietvertragsverlängerungen erreicht werden. Im vierten Quartal 2021 rechnet die Fondsgesellschaft mit einer weiteren Kapitalerhöhung, um die solide Wachstumsstrategie fortzuführen. KENNZAHLEN HSO Fund 1. Halbjahr 2021 Vermögensrechnung Per 30.06.2021 Per 31.12.2020 Verkehrswert der Liegenschaften CHF 194 173 000 110 262 000 Gewichteter realer Diskontierungssatz % 3.68 3.64 Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 220 725 308 111 559 116 Nettofondsvermögen (NAV) CHF 115 524 526 83 863 093 Fremdfinanzierungsquote % 45.11 21.29 Fremdkapitalquote % 47.66 24.82 Verzinsung Fremdfinanzierung % 0.62 0.5 Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre 0.25 0.54 Inventarwert pro Anteil CHF 115.52 111.82 Anteile im Umlauf Anzahl 1 000 000 750 000 Erfolgsrechnung 01.01.-30.06.2021 29.11.2019.-30.06.2020 Mietzins- und Baurechtszinseinnahmen CHF 3 257 778 1 612 583 Mietzinsausfallrate % -1 19.56 Nettoertrag CHF 3 084 801 732 172 Gesamterfolg CHF 9 706 432 1 925 967 Restlaufzeit Mietverträge (WAULT) Jahre 7.7 6.9 Betriebsgewinnmarge % 82.02 48.48 1 Die Mietzinsausfallrate gemäss SFAMA ist per 30. Juni 2021 kalkulatorisch negativ (-3%), weil Auflösungen von zu hoch angesetzten Wertberichtigungen zu einem Ertrag bei den Inkassoverlusten führten. Würden die Mietzinsreduktionen berücksichtigt, wäre die Mietzinsausfallrate 3.0%. Würden zudem die COVID-19 Rückstellungen eingerechnet, läge die Mietzinsausfallrate bei 9.0%.

Der Halbjahresbericht 2021 des HSO Fund ist auf der Website der Fondsleitung oder auch auf Swiss Fund Data verfügbar. Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter www.helvetica.com Zürich, 31. August 2021 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat im ersten Halbjahr 2021 fünf Objekte in Pratteln erworben und das Immobilienportfolio um 76% auf CHF 194.2 Millionen erweitert. Medienkontakte Mirjam Nägeli Peter R. Vogel Media Relations Chief Financial Officer T +41 43 444 77 92 +41 43 544 70 84 mn@Helvetica.com prv@Helvetica.com Über die Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert. Über Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Ende der Ad-hoc-Mitteilung