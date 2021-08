In Deutschland stehen bis zu 5.000 Kunstrasensportplätze zur Erneuerung an. Die Anlagentechnik des österreichischen Extrusions- und RecyÂclingtechnikunternehmens MAS führt alten Kunstrasen kosteneffizient in hochwertiges Kunststoffgranulat zurück. Wenn Rasensportplätze ganzjährig bespielt werden und dabei unabhängig von Umgebungseinflüssen gleichmäßige Nutzungseigenschaften und optisch ansprechende Qualitäten haben sollen, führt kein Weg am Kunststoffrasen vorbei. Insbesondere, wenn zusätzlich zu ...

