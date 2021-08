Eine chemische Reaktion hat vermutlich zur Explosion im Tanklager der Sonderabfall-Verbrennungsanlage am 27. Juli 2021 im Chempark Leverkusen geführt. Einem Gutachten zufolge haben sich gelagerte Abfallflüssigkeiten dadurch zu stark erwärmt. Die Autoren des Sachverständigengutachtens halten es für wahrscheinlich, dass eine Lagerung der Abfallflüssigkeit über der sogenannten "Selbstexplosionstemperatur" des gelagerten Stoffes zu Selbsterwärmungseffekten geführt hat. Dies geht aus dem ersten Zwischenbericht zur Brandursachenermittlung hervor, teilte die Bezirksregierung Köln am 30.08.2021 in der ...

