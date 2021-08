Bereits als GOLDINVEST.de begann, über Goldplay Mining (WKN A3CNY4 / TSXV AUC) zu berichten, verfügte das Unternehmen über zwei Standbeine: das Scottie West-Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia sowie verschiedene Kupfer- und Goldprojekte in Portugal. Erst vor Kurzem hatte Goldplay dann eine gewichtige Übernahme in Portugal gemeldet - und erwirbt nun auch in British Columbia weiteres, vielversprechendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...