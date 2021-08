"Bistu deppert, Valneva!". Das "Bistu deppert" ist im Wienerischen eine bewundernde Mundartredewendung. Valneva hat in wenigen Tagen 70 Prozent Plus gemacht. Das hilft natürlich dem dad.at-Depot auf ein neues High. Valneva ist bei uns jetzt auch gesamt 70 Prozent im Plus, das Unternehmen ist erst unterjährig PIR-Partner geworden, so fehlt hier die starke Performance vom Jahresbeginn, damit können wir auch den ATX TR nicht halten, der ist ja heuer von Anfang an gestiegen. So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.79% vs. last gabb, +16.50% ytd, +79.30% seit Start 2013. Das ist ein Allzeithoch, erstmals über 180. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins ...

