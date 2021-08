Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Bewertung für die Aktien von Fielmann nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die jüngsten Halbjahreszahlen auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Kurzfristig habe bei der Optikerkette Wachstum weiterhin Vorrang gegenüber der Ausweitung der Margen, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Ein wichtiges Element sei dabei die deutliche Beschleunigung des Wachstums durch neue Ladeneröffnungen. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

