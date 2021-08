EQS Group-Ad-hoc: EEII AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnis per 30.06.2021



31.08.2021 / 18:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnis per 30.06.2021 EEII verbuchte im ersten Halbjahr 2021 einen Gewinn von CHF 1.453 Mio. (H1 2020: Verlust von CHF 2.607 Mio.). Die Gazprom Aktie - die einzige verbleibende Portfolioinvestition - stieg im Zuge des starken Preisanstiegs von Öl und Gas im Berichtszeitraum um 34 %. Der Nettoinventarwert der EEII Aktien («NAV») erreichte per Ende Juni 2021 CHF 4.01, was einer Steigerung von 31 % seit Jahresbeginn entspricht.



Wie bereits in der Ad-hoc Meldung vom 6. April 2021 publiziert, wurde die vertragliche Übereinkunft zur Übernahme der Mehrheitsanteile zwischen der NACALA WORLDWIDE AG und der bisherigen Hauptaktionärin Gehold SA bis spätestens am 17. September 2021 verlängert. Zum Zeitpunkt der Publikation des Halbjahresergebnisses 2021 liegen zum Stand der Transaktion keine neuen Erkenntnisse vor. Der vollständige Halbjahresbericht 2021 steht auf der Webseite www.eeii.ch unter dem Link - http://www.eeii.ch/reports/2021 - zum Herunterladen zur Verfügung. Weitere Informationen:



Marcus H. Bühler, CEO (Tel: +41-44-552 43 43).

EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

Ende der Ad-hoc-Mitteilung