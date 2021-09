AEVIS kehrt im ersten Halbjahr 2021 in die Gewinnzone zurück - Umsatz und EBITDA steigen im Vergleich zu 2020 Nachhaltiges und profitables Wachstum: Konzern BKB definiert seine Strategie bis 2025Holding von LVMH-Chef Arnault verkauft Carrefour-BeteiligungEnergiekonzern Engie treibt Umbau voran - Endel könnte an Altrad gehen Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Kapitalerhöhung für den Erwerb eines hochwertigen Zugangsportfolios geplantWienerberger hat bei institutionellen Investoren 2,5 Millionen Aktien zu je 32,50 Euro platziert Auto1 Grossaktionär DN Capital bietet 2,2 Mio Aktien an Bertelsmann erwägt Börsengang des Callcenter-Geschäfts, Interview mit Finanzchef Rolf Hellermann (BöZ) SFC Energy erhält Auftrag über einen niedrigen einstelligen Mio-Euro-Betrag für portables ...

