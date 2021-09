Die PIAE 2021 nutzt Lanxess als Bühne für eine Reihe an neuen Konzepten im Themenumfeld der E-Mobilität. Die Basis dafür bilden unter anderem Polyamide. Auf der diesjährigen VDI-Tagung "Plastics in Automotive Engineering" (PIAE) 2021 in Mannheim präsentiert Lanxess, Köln, neue Material- und Technologielösungen für den Klimaschutz, die Kreislaufwirtschaft und den Leichtbau. Polyamide für die Ladeinfrastruktur Der Spezialchemie-Konzern sieht für seine Polyamide der Marke Durethan und Polyester der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...