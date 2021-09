Ich gehe fast täglich laufen, siehe https://runplugged.com/runkit/profil/5 . Meist höre ich dabei Podcasts. In dieser Sektion meines Blogs werde ich über meine Favoriten schreiben und auch Highlight-Inputs nennen. Diesmal hab in einem meiner deutschen Lieblingspodcasts etwas über Valneva gehört. Der Podcast heisst "Ohne Aktien wird schwer" und ist von Trade Republic unterstützt. Der Österreicher Noah Leidinger spricht darin u.a. über Valneva und den steilen Kursanstieg des Impfstoffherstellers, der eben nicht auf MRNA setzt, was tradionelle Menschen sicherer finden. Grosse Vorbestellungen aus Grossbritannien.Hier gehts zum Beitrag: https://open.spotify.com/episode/6lf34uimph9f3AGWXcAxcc'si=7cbBtWL5RA6nOydv1htqbA&dl_branch=1 ...

