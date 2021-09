"Wir freuen uns, dass wir unsere Ausbildungsstellen erfolgreich besetzen konnten und auch dieses Jahr wieder in so vielen verschiede-nen Berufen ausbilden: zum Fach-informatiker für Systemintegration, zur Fachkraft für Lagerlogistik, zur Industriekauffrau, zum Industrie-mechaniker und zum Mechatroniker. Zudem beginnt eine Kollegin das duale Studium der BWL-Industrie - sie hat bei uns bereits erfolgreich ihre Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert", so Ulrich Harm, Personaldirektor bei Bitzer.

Begrüßt wird der Nachwuchs, dem eine direkte und unbefristete Übernahme nach einer erfolgreich abgeschlossenen Lehrzeit bei dem international aufgestellten Traditionsunternehmen garantiert ist, mit sogenannten Einführungstagen. Wie schon im vergangenen Jahr wird ihr Ablauf durch die Coronapandemie-Maßnahmen bestimmt ...

