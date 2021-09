DAX erneut mit Kurs auf 16000 und anschliessender Schwäche, so skizzierte sich der erste Handelstag des neuen Monats September. 16000 erneut die Barriere Die Monatseröffnung fand am gleichen Startzeitpunkt wie am Vortag statt. An der 15.930 wurden damit erneut Käufer in der Vorbörse aktiv. Darüber sprach Andreas Bernstein im Livestream ...

