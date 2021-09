Die aktuell längste Serie: Netflix mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.30%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 13 Tage (Performance: 9.63%). Tagesgewinner war am Mittwoch Ambarella mit 9,30% auf 98,98 (1324% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,34%) vor Vipshop mit 8,59% auf 16,06 (80% Vol.; 1W 3,21%) und Zumtobel mit 5,52% auf 9,75 (212% Vol.; 1W 4,17%). Die Tagesverlierer: Valneva mit -3,99% auf 20,20 (763% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 41,26%), ADVA Optical Networking mit -1,85% auf 13,78 (356% Vol.; 1W 7,49%), voestalpine mit -1,56% auf 37,80 (98% Vol.; 1W -2,48%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Amazon (25256,92 Mio.), Apple (24497,29) und Tesla (19386,34). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

