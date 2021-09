Ein weiteres Plus gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte nach einem wechselhaften Verlauf mit kurzfristigen Anstiegen, die rasch wieder abgegeben werden mussten, gegen Ende hin dann doch zulegen und mit einem Zuwachs von 0,4% aus dem Handel gehen. Die Konjunkturdaten lieferten keine richtige Unterstützung, der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Europa zeigte eine Eintrübung der Stimmung, konnte sich aber im expansiven Bereich halten. In den USA ist dieser Index, der gestern ebenfalls veröffentlicht wurde, hingegen gestiegen, auch die Bauausgaben lagen über den Erwartungen, leicht auf die Stimmung drückten hingegen die enttäuschenden ADP-Arbeitsmarktdaten. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es gestern in Wien nicht ....

