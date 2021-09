Eine Auswahl der Redaktion von boerse-social.com: VW-Chef Herbert Diess: "Wir sind sehr für eine CO2-Bepreisung"Was hält VW-Chef Herbert Diess von der aktuell diskutierten CO2-Bepreisung? Wie will er das Batterie-Umweltproblem der E-Autos lösen? Und: Wohin entwickelt sich VWs Engagement in China? "Presse"-Wirtschaftsredakteur David Freudenthaler hat den Chef von Volkswagen am Rande des europäischen Forum Alpbachs zum Interview getroffen.Presse Play (00:19:22), 02.09. "Das Wirecard-Vorbild Steinhoff" - Verrücktes Amazon, Kurseinbruch bei Zoom und SteinhoffNicht viel los an den Börsen, nur bei Amazon gehts ab. Dort dürfen die Mitarbeiter neuerdings Gras rauchen und Händler verlieren mit ihren Fake-Reviews 15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...