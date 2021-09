Um 12:01 liegt der ATX TR mit +0.20 Prozent im Plus bei 7295 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.81% auf 44.9 Euro, dahinter Andritz mit +1.78% auf 49.04 Euro und Verbund mit +1.69% auf 94.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15836 (+0.15%, Ultimo 2020: 13719). - Wiener Börse heute exakt 250, ATX TR Rekord heute in Reichweite, Immofinanz-Verkäufer, Frequentis-Statistiker- PIR-News zu Andritz, FACC, Polytec, Pierer Mobility, Addiko, ams, Verbund und Valneva, Research zu UBM, Wolftank, Wienerberger, Strabag- Unser Robot sagt: Porr, Wienerberger, Immofinanz; Karl-Heinz Strauss führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: OeKB, Österreichische Post und Palfinger- Börsegeschichte 2.9.: Alles Gute, Werner ...

