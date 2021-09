Der Vorstand der seit wenigen wochen in Wien gelisteten Voquz Labs hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2021 beschlossen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist nicht ausgeschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit 500.000 Euro um bis zu 25.000 Euro (entsprechend 5 Prozent des Grundkapitals) auf bis zu 525.000 Euro durch die Ausgabe von bis zu 25.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Der Bezugspreis der neuen Aktien wurde auf 32,0 Euro festgelegt. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt bis zu rund 800.000 Euro Die neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 29.September 2021 in die bestehenden Notierungen der Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...