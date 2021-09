SJB FondsEcho. Paladin ONE. Titelselektion. Akribisch. Value-Aktien, Firmen in Sondersituationen und eine hohe Liquiditätsquote - das sind, sehr verkürzt gesprochen, die drei wichtigsten Standbeine des vorwiegend auf kleinere Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum spezialisierten Aktienfonds Paladin ONE. Die Investmentgesellschaft Paladin Asset Management ist aus dem Family Office der Unternehmerfamilie Maschmeyer hervorgegangen und hat ihr FondsFlaggschiff seit 2014 auch für Privatanleger geöffnet. ...

