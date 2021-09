CA Immo hat das Canada Square-Bürogebäude (5.000 m²) in Budapest veräußert. Käufer ist der ungarische Investor Investum Kft. Der Verkauf wurde mit einem Aufschlag von 28 Prozent auf den Buchwert zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen, wie die CA Immo mitteilt. Keegan Viscius, Chief Investment Officer von CA Immo: "Mit diesem profitablen Verkauf setzen wir unser strategisches Kapitalrotationsprogramm fort, in dem wir Liegenschaften, die strategisch nicht in unser langfristiges Portfolio passen, gewinnbringend veräußern. Übergeordnetes Ziel ist es, den Fokus auf große, moderne Büroimmobilien in erstklassigen Lagen in unseren Kernstädten zu verstärken und damit die Portfolioqualität und die Managementeffizienz ...

