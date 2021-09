Um 11:40 liegt der ATX TR mit +0.12 Prozent im Plus bei 7289 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.81% auf 44.9 Euro, dahinter Verbund mit +1.53% auf 94.725 Euro und Andritz mit +1.20% auf 48.76 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15841 (+0.18%, Ultimo 2020: 13719). Seit langem gibt es wieder einmal einen Short-Eintrag in der FMA-Datenbank: 31.8.2021: Sculptor Capital Management Europe Limited hat bei Immofinanz einen Nettoshort von 0,5 Prozent des Grundkapitals gemeldet. Der Eintrag in der FMA-Datenbank ist neu.Immofinanz ( Akt. Indikation: 21,20 /21,22, -1,26%) Und: Frequentis ist die traditonell beste Aktie im September, schauen wir mal 2022.Frequentis ( Akt. Indikation: 26,10 /26,30, 0,77%)Heute hat die Wiener Börse ihren exakt 250. Jahrestag. Vom ...

