"Wird volatil": Frank Thelens Fonds: Guerilla-Taktik mit einer Handvoll Tech- und Krypto-Elite

Frank Thelen hat einen Tech-Fonds aufgelegt. Statt auf Diversifikation setzt der Fonds auf wenige Techs mit exponentiellem Wachstumspotenzial. Kryptowährungen sind auch dabei. Es wird wohl volatil werden. Der '10xDNA - Disruptive Technologies Fonds' setzt seinen thematischen Fokus auf Aktienunternehmen mit potenziell disruptiven Technologien wie Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Roboter, Big-Data, 5G-Mobilfunk, synthetische Biologie und Blockchain-Technologie. "Auch Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether finden wir sehr spannend und prüfen hier gerade mögliche Positionen", so Thelen im Gespräch mit wallstreet:online. Nach Informationen des Handelsblatts sollen sich in dem '10xDNA - Disruptive Technologies Fonds' unter anderem folgende Einzeltitel befinden: Palantir, Fate Therapeutics, Tesla und Tencent. Der Fonds ist für private sowie institutionelle Anleger verfügbar. Eine hohe Diversifikation strebt Thelens Fonds nicht an. Der Fonds soll aus maximal 30 Einzeltiteln bestehen, denn die "besten Renditen werden durch ein konzentriertes Portfolio erzielt. Deshalb halten die 10xDNA Fonds im Vergleich zu anderen Anbietern vergleichsweise wenig Titel. Von diesen wenigen Titeln ist das Team jedoch wirklich überzeugt", heißt es auf der Webseite des Fonds. Eine geringe Diversifikation geht im Allgemeinen aber mit höherer Volatilität und steigenden Risiken einher. Frank Thelen hat mehrfach auf die erhöhte Volatilität seines Aktienfonds hingewiesen. Im TV-Interview mit ntv-Redakteurin Frauke Holzmeier erklärte er: "Das Produkt wird volatil". Der Fonds eigne sich explizit nur als Depot-Beimischung, erklärte Thelen. Neben Frank Thelen gehören zum Research- und Beratungsteam "Investment Professionals mit tiefer Expertise in verschiedensten Technologiebereichen wie Biotechnologie, Physik oder Chemie, aber auch Analysten mit umfangreicher Kenntnis des Kapitalmarkts", heißt es. Initiator der 10xDNA-Fonds ist die Gesellschaft Capital Partners, die von Jens Giersberg geleitet wird. Der '10xDNA - Disruptive Technologies Fonds' ist für Privatanleger sparplanfähig. Eine Mindestanlagesumme gibt bei dem Fonds für Private nicht. Die Jahresgebühr beträgt 1,8 Prozent, zuzüglich einer Erfolgsvergütung. Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion Enthaltene Werte: US88032Q1094,US88160R1014,US31189P1021,US69608A1088,BTC~USD,ETC~USD,DE000DNA10X3

