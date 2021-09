Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 4 Tage im Plus (5,26% Zuwachs von 15,2 auf 16), FACC -0,22% auf 8,88, davor 4 Tage im Plus (3,49% Zuwachs von 8,6 auf 8,9), S Immo -0,24% auf 20,85, davor 4 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 19,7 auf 20,9), Beaconsmind -5,48% auf 17,25, davor 3 Tage im Plus (107,39% Zuwachs von 8,8 auf 18,25), OMV +2,1% auf 47,63, davor 3 Tage im Minus (-1,73% Verlust von 47,47 auf 46,65), Wolford +3,9% auf 8, davor 3 Tage im Minus (-8,88% Verlust von 8,45 auf 7,7). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Josef Manner & Comp. AG 98 (MA100: 105,26, xD, davor 23 Tage über dem MA100), Addiko Bank 13,9 (MA100: 13,95, xD, davor 22 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Josef Manner ...

