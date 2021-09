Aktie zu billig jedoch steht hier kurzfristig eine Neubewertung an! Werden die Meilensteine so erfüllt in den nächsten Monaten sieht es nach einem Verdoppler aus.

Tolles Interview mit Christian Kargl-Simard dem CEO von Adventus Mining. Es kommen Hammer News in den nächsten Monaten mit einer neuen Ressourcenschätzung die all die tollen Bohrergebnisse mit einbezieht die das Unternehmen in den letzten 18 Monaten gemeldet hat. Der Abschluss der Machbarkeitsstudie steht danach dann an!

Damit dürfte endgültig klar sein, dass El Domo in Produktion gehen wird. Wir glauben, dass Adventus übernommen werden dürfte, da Ecuador durch den neuen Präsidenten wieder voll im Spiel ist. Allerdings denken wir dass der ÜBernahmepreis bei 1,80 -2,50 CAD liegen müßte. Partner gäbe es genug wie z. B. Lundin Gold?

Charttechnisch sieht es auch gut aus:

Wir sehen hier eine 100% Kurschance auf die nächsten 9 Monate. Ich besitze die Aktie selber und halte weiter.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

