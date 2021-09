Auf fast eine Million Tonnen pro Jahr lässt sich der Einsatz von Kunststoffrezyklat in Kunststoffverpackungen steigern - zeigt eine neue Studie der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. Das Potenzial für den Einsatz von recycelten Kunststoffen in Verpackungen ist enorm. Bild: IK Die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V. hat das Potenzial für den Einsatz von Recyclingmaterial in Kunststoffverpackungen ermitteln lassen. Das Ergebnis der GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung: Der Einsatz von recyceltem Kunststoff in Verpackungen könnte auf von 475.000 auf circa 960.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...