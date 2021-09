Aktien: Curevac feiert präklinischen Studienerfolg

Anzeige / Werbung Bei der Behandlung von Leberfibrose und -zirrhose können Patienten auf ein Mittel von Curevac hoffen. Das Biotechnologieunternehmen forscht gerade an einem auf mRNA-Basis entwickelten Medikament - das lässt hoffen. Im Rennen um einen erfolgreichen Covid-19-Impfstoff in der Coronavirus-Pandemie ist Curevac den Konkurrenten Biontech und Moderna unterlegen. Es laufen nun Studien zu einem Vakzin der zweiten Generation. Auf einem anderem Feld ist das Tübinger Biotechnologieunternehmen dagegen bislang erfolgreicher. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Eigenen Angaben des Unternehmens zufolge hat man einen wichtigen Forschungsfortschritt bei einem Medikament auf mRNA-Basis erzielt: Daten einer präklinischen Studie hätten erstmals die erfolgreiche Anwendung des mRNA-kodierten Transkriptionsfaktors HNF4 alpha bei der Behandlung von Leberfibrose und -zirrhose gezeigt. HNF4 alpha ist Curevac zufolge ein wichtiger Schlüsselregulator des Leberstoffwechsels, dessen Spiegel mit Fortschreiten der Krankheit nachweislich abnimmt. In der Studie ist den Angaben zufolge in vier unabhängigen Mausmodellen der Krankheit mRNA verabreicht worden, die für HNF4A kodiert war. Dadurch habe der HNF4A-Spiegel wiederhergestellt und die Schädigung der Leber deutlich reduziert werden können. Curevac-Aktie macht Hoffnung Die Aktie von Curevac bildet seit Wochen einen Boden nach dem kräftigen Absturz im Juni aus. Der MACD (Momentum) legt ebenfalls zu und spiegelt die gestiegene Dynamik wider. Die Aktie nähert sich dem Widerstand bei 76,50 Euro an, ein Bruch dieser Marke erscheint möglich. Allerdings wäre das Gap (s. Ellipse) noch nicht ganz geschlossen. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

