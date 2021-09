Mit einem klaren Plus endete der Handel am Donnerstag in Wien, der ATX konnte um 0,9% zulegen und war damit klar besser als der europäische Durchschnitt. Allerdings herrschte auch in Wien deutliche Zurückhaltung, die Umsätze waren wieder einmal sehr gering. Zu den einzelnen Unternehmen gab es nur wenig Nachrichten, die Erste Group stufte Semperit von "Accumulate" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 44,0 Euro auf 45,0 Euro, der Gummi- und Kautschukkonzern konnte mit einem Plus von 0,9% aus dem Handel gehen. Bei den Banken gab es überwiegend leichte Zuwächse, die Bawag musste allerdings 0,1% nachgeben, die Erste Group konnte um 0,4% zulegen, für Raiffeisen Bank International gab es einen Anstieg von 0,1%, lediglich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...