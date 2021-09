Die Steil Entsorgung GmbH in Trier hat die Hans Enders GmbH in Altrich bei Wittlich zum 1. September übernommen. Das teilte Steil in der vergangenen Woche mit. Steil werde den Geschäftsbetrieb als eine weitere eigene Niederlassung weiterführen. Die Steil Entsorgung GmbH betreibt neben Trier und Wittlich auch Standorte in Bitburg und Saarlouis. "Wir sind als eigenständiges Tochterunternehmen der Steil ...

