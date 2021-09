Die zehn Unternehmen, die aus dem DAX 30 nun den DAX 40 machen werden, sind ausgewählt. Sorgt das für Bewegung und wenn ja, wo? Wird der dann nur noch 50 Werte umfassende MDAX dadurch gedrückt … oder passiert womöglich das Gegenteil? Kann ein DAX mit mehr darin gelisteten Aktien die Dynamik zurückgewinnen, die wir dort seit Monaten vermissen? Oder ist es am Ende nur neuer Wein in alten Schläuchen? Für das kurzfristige Trading im Depot "Exceptional Trades" ist diese Entwicklung allemal spannend. Wir sehen uns das mal an - lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 4. September 2021 lesen Sie:

SSE intern: Warum DAX-Aufsteiger so oft zu Bärenfutter werden

Markt-Check: Dieser Schuss muss nicht, könnte aber nach hinten losgehen

Die besonderen Charts: "Bad News" sind "Good News"? Zu kurz gedacht!

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Es könnte jederzeit richtig ruppig werden

SSE-Depots: Die zwei "Exceptionals" dürften erst der Anfang sein

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

