Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Auch im Bereich der mobilen Kälte spielt die Nachhaltigkeit eine immer bedeutendere Rolle. Mobil in Time, einer der führenden Anbieter von Mietkältelösungen mit Sitzen in Deutschland und der Schweiz, konzentriert sich seit vielen Jahren auf die mobile Energieversorgung. «Unsere Kunden machen sich immer mehr Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit und Effizienz,» erklärt Geschäftsführer Michael Thiess. «Wir arbeiten konsequent daran und investieren in neue Anlagen, um zukünftig klimafreundlichere Lösungen anbieten zu können.»

Konkret fokussiert sich Mobil in Time dabei auf die Anschaffung neuer Kälteanlagen, die mit umweltfreundlichen Kältemitteln betrieben werden. Dieser Trend entspricht den Vorschriften der Behörden, künftig ausschliesslich Kältemittel einzusetzen, die ein niedriges GWP (Global Warming Potential) aufweisen. «Bei uns werden bereits in vielen Anlagen die Kältemittel HFO ...

