DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio erneut sehr fest - Anleger setzen auf Suga-Nachfolger

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Weiter steil nach oben geht es am Montag an der Börse in Tokio. Nachdem der derzeitige Ministerpräsident und LDP-Chef Yoshihide Suga seinen de-facto-Rücktritt erklärt habe, spekuliere der Markt jetzt darauf, dass Sugas Nachfolger der Wirtschaft des Landes Stimulierungsmaßnahmen versprechen wird, wenn später im Jahr der Wahlkampf beginne, so die Analysten von Rakuten Securities.

Weil Sugas Zustimmungswerte bei den Wählern im Keller gewesen seien, sorge die Nachricht auch für Hoffnungen, dass die potenziellen Verluste der LDP unter einem Nachfolger nicht allzu hoch ausfallen werden. Letztlich ist den Rakuten-Experten zufolge aber wohl die Entwicklung der Pandemie der entscheidende Faktor, was das maue Wirtschaftswachstum betreffe und hier mache die fortschreitende Impfkampagne Hoffnung.

Nach dem 1,8-prozentigen Plus am Freitag legt der Nikkei-Index in diesem Umfeld um weitere 1,7 Prozent zu auf 29.128 Punkte. Daneben liegt auch Schanghai mit einem Plus von 1,0 Prozent sehr fest. Auch hier gibt es Spekulationen über Wirtschaftsstimuli. Die Ratingagentur Fitch hält es für wahrscheinlich, dass die Mindestreserveanforderungen der Banken gelockert werden, um der in den vergangenen Wochen Monaten weniger dynamischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Daneben könnte Peking finanziellen Spielraum nutzen und Infrastrukturmaßnahmen auf den Weg bringen.

An den anderen Plätzen geht es ruhiger zu mit moderaten Gewinnen in Hongkong und kleinen Verlusten in Seoul und Sydney. Hier verweisen Teilnehmer auch auf die wenig inspirierenden US-Vorgaben und die weit unter den Erwartungen gebliebenen monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. In Hongkong stützt das kräftige Plus des Schwergewichts Tencent (+3,0%).

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.522,19 -0,3% +13,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.128,11 +1,8% +6,1% 08:00 Kospi (Seoul) 3.199,25 -0,1% +11,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.618,31 +1,0% +4,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.034,11 +0,5% -4,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.092,73 +0,3% +8,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.578,66 -0,7% -2,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1870 -0,1% 1,1880 1,1878 -2,8% EUR/JPY 130,35 -0,0% 130,41 130,67 +3,4% EUR/GBP 0,8572 -0,0% 0,8573 0,8591 -4,0% GBP/USD 1,3847 -0,1% 1,3857 1,3826 +1,3% USD/JPY 109,82 +0,0% 109,77 110,00 +6,4% USD/KRW 1155,78 -0,3% 1155,78 1156,92 +6,5% USD/CNY 6,4529 -0,1% 6,4529 6,4583 -1,1% USD/CNH 6,4464 +0,1% 6,4376 6,4532 -0,9% USD/HKD 7,7737 +0,0% 7,7718 7,7727 +0,3% AUD/USD 0,7433 -0,3% 0,7453 0,7422 -3,5% NZD/USD 0,7142 -0,2% 0,7157 0,7126 -0,6% Bitcoin BTC/USD 51.736,51 +0,0% 51.736,37 49.352,01 +78,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,59 69,29 -1,0% -0,70 +42,9% Brent/ICE 71,81 72,61 -1,1% -0,80 +41,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,17 1.827,10 -0,1% -0,93 -3,8% Silber (Spot) 24,75 24,73 +0,1% +0,03 -6,2% Platin (Spot) 1.023,95 1.029,40 -0,5% -5,45 -4,3% Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,5% -0,02 +22,1% ===

