In Wien kam es am Freitag zu einem Rückgang, der ATX rutschte am Nachmittag in die Verlustzone, konnte dies aber relativ schnell wieder ausgleichen, um dann gegen Ende hin noch einmal nachzugeben und mit einem Minus von 0,1% aus dem Handel zu gehen, was auf Wochensicht gesehen dennoch einen Zuwachs von 1,1% bedeutete. Belastung kam auch am heimischen Markt von dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht in den USA, die Zahl der neugeschaffenen Stellen blieb deutlich unter den Erwartungen, besonders enttäuschend war die stagnierende Entwicklung im Freizeitbereich und im Gastgewerbe. Die Arbeitslosenquote fiel unterdessen auf den tiefsten Stand seit der Anfangsphase der Corona-Krise und die Löhne stiegen im August deutlich stärker als erwartet. Impulse kamen in Wien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...