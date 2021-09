Früher als geplant hat die BASF den Kauf von 49,5 % des Offshore-Windparks Hollandse Kust Zuid von Vattenfall abgeschlossen. Der Chemiekonzern zahlt für die Beteiligung am größten Offshore-Windpark-Projekt der Welt 300 Mio. Euro. Der Strom aus dem Windpark soll es BASF ermöglichen, an mehreren ihrer Produktionsstandorte in Europa innovative, emissionsarme Technologien einzusetzen. Ein weiterer erheblicher Teil der Stromproduktion ist für die niederländischen Kunden von Vattenfall reserviert. Die Montagearbeiten für den Windpark in der niederländischen Nordsee haben bereits im Juli 2021 begonnen. ...

