Die Analysten von Stifel bestätigen Pierer Mobility mit "Kaufen" und erhöhen das Kursziel von 81,4 auf 82,9 Euro. Die Wiener Privatbank bleibt bei Immofinanz auf "Kaufen" und hebt das Kursziel von 24,3 auf 27,6 Euro an. Raiffeisen Research bekräftigt die Kauf-Empfehlung für Strabag und gibt ein höheres Kursziel von 48,0 Euro aus (davor 44,5 Euro). Morgan Stanley erhöht die Empfehlung für Raiffeisen Bank International von Under Weight auf Equal Weight und hebt das Kursziel von 20,0 auf 24,0 Euro an.

Den vollständigen Artikel lesen ...