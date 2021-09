Der Schaeffler-Aufsichtsrat hat Claus Bauer mit Wirkung zum 1. September 2021 zum Finanzvorstand (CFO) mit Zuständigkeit für Finanzen & IT und zum Mitglied des Vorstands des Zulieferers bestellt. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre Claus Bauer folgt auf Klaus Patzak, der das Unternehmen zum 31. Juli 2021 auf eigenen Wunsch verlassen hat. Bauer kam 1998 zu Schaeffler, wo er seit 2016 die Funktion des Chief Financial Officer Americas innehat. Er arbeitet am amerikanischen Sitz von Schaeffler in Fort Mill, South Carolina, wo er seit 2002 zunächst als Chief Financial Officer North America tätig ...

