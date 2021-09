Bei allen dynaCERT-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund neun Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Schaltet dynaCERT dadurch in den Hausse-Modus?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei dynaCERT, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Kursverlauf von dynaCERT der letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...