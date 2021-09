Europäische Aktien handeln höher DE30 springt über 50% Retracement des Rückgangs der letzten Woche 10 Neuzugänge im DE30 angekündigt Die Aktienmärkte in Europa notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus. Auf dem gesamten Alten Kontinent sind Kursgewinne zu verzeichnen. Der niederländische AEX (NED25) ist heute mit einem Plus von 1 % der Spitzenreiter in Europa. Die Blue-Chip-Indizes aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Italien notieren über 0,6 % höher. Der Wirtschaftskalender ist für heute leer, und angesichts der Abwesenheit von Händlern aus den USA und Kanada wird erwartet, dass der Handel im Laufe des Tages etwas gedämpft sein wird. ...

