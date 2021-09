Faurecia stellt auf der IAA Mobility 2021 in München eine Null-Emissions-Wasserstofflösungen vor. Und auch für die Nachhaltigkeit gibt es Neuigkeiten. Faurecia will mit seinen Lösungen für ein nachhaltiges Cockpit sichere, komfortable und personalisierte Erlebnisse mit all den digitalen Annehmlichkeiten schaffen, die Menschen unterwegs erwarten - und dies unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. Daher kommen in dem Innenraumkonzept nachhaltige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...