Aktien: Apple auf Rekordhoch und vor Neubewertung

Anzeige / Werbung Apple wird wohl Mitte September seine neuen iPhone-13-Modelle vorstellen. Übereinstimmenden Berichten zufolge dürften die neuen Smartphones dabei wegen der weltweiten Chipkrise deutlich teurer werden. Apples wichtigster Chiplieferant, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), hat laut Medienberichten beschlossen, die Preise für seine Halbleiter spürbar anzuziehen. Um bis zu 20 Prozent sollen sich die Preise für Prozessoren aus den asiatischen Fertigungsstellen erhöhen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Das neue iPhone soll über ein spezielles Modem verfügen, das mit dem erdnahen LEO-Satellitensystem kommuniziert. Dadurch ist es laut Medienberichten möglich, auch ohne 4G- oder 5G-Netz zu telefonieren und Nachrichten zu verschicken. Das Gerät ist mit einem modifizierten Chip von Qualcomm, dem X60, ausgestattet. Damit das Telefon aber außerhalb eines terrestrischen Empfangsgebiets mit den Satelliten funken kann, muss vermutlich der jeweilige Mobilfunkanbieter mit der Betreibergesellschaft des LEO-Systems einen Vertrag abschließen. TSMC soll ab Dezember dieses Jahres für alle neu eingehenden Aufträge die Chippreise anziehen. Würde Apple die Preise nicht anheben, hätte das im Verlauf des Jahres 2022 spürbare Auswirkungen auf die eigene Rendite. Vorstellbar wäre auch, dass Apple nicht nur iPhones teurer macht, sondern auch andere Produkte wie iPads und Mac-Rechner. Rund 20 Prozent des gesamten Umsatzes von TSMC gehen auf Bestellungen von Apple zurück. Den größten Anteil machen iPhones aus, mit denen Apple selbst den meisten Umsatz macht. Auch andere Hersteller, die Chips von TSMC beziehen, dürften die Preise für ihre Produkte erhöhen. Apple-Aktie holt wieder Schwung Die Aktie von Apple ist auf ein neues Rekordhoch über 155 Dollar gestiegen und auch der MACD (Momentum) zieht wieder an. Weitere Kursgewinne erscheinen daher möglich. Der langfristige Aufwärtstrend ist ohnehin intakt, was auch an einer steigenden 200-Tagelinie (rot) abzulesen ist. Die nächste Unterstützung verläuft rund 10 Dollar unter dem Rekordhoch bei etwa 145 Dollar. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5949181045,US01609W1027,US98421U1088

