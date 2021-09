Der Anpassungsdruck in der Umformtechnik ist höher denn je. Pressenhersteller wollen die Produktivität ihrer Anlagen neu austarieren und setzen auf Vernetzung und Digitalkurs. Selbst bei Bestandsanlagen lässt sich das Leistungsniveau anheben. Im Presswerk entstehen aus kilometerlangen Blechrollen - so genannte Coils - in einem mehrstufigen Verfahren hochpräzise Karosseriekomponenten oder Außenhautbauteile. Im Regensburger BMW-Werk sind es vier Pressenstraßen, die jeden Tag 1.050 Tonnen Stahl in Form bringen und aus vorgestanzten oder geschnittenen Platinen 127.000 Teile unterschiedlicher Größe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...