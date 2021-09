Am übernächsten Wochenende wird unser Leitindex auf einem Schlag teurer. Was steckt dahinter? Das zeigt ein Blick unter die Motorhaube: An der Börse werden die Aktienkurse ins Verhältnis gesetzt zu den Gewinnen, die die Unternehmen erzielen. Wenn ein Unternehmen mehr Gewinn pro Aktie macht als ein anderes, können seine Aktien mehr kosten, ohne dass sie damit teurer wären. Schließlich bekommt man einen höheren Gegenwert dafür. Gemessen wird das am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Dieses setzt den Börsenkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...