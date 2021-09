Heute im gabb: Um 11:11 liegt der ATX TR mit +0.02 Prozent im Plus bei 7354 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +6.37% auf 10.18 Euro, dahinter Zumtobel mit +1.34% auf 9.82 Euro und Erste Group mit +0.73% auf 35.085 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15884 ( -0.29%, Ultimo 2020: 13719). - Was haben der ATX TR und der Verbund gemeinsam? Und schaut mal auf EVN- FACC erstmals seit Februar 2021 zweistellig- PIR-News zu Zumtobel, Strabag, S&T, Andritz, Pierer Mobility, Wiener Börse, Research zu Warimpex, A1 Telekom Austria - Unser Robot sagt; EVN, Strabag, Porr und weitere Aktien auffällig, Stefan Szyszkowitz führt den 3. Tag im CEO Ranking- Börsegeschichte 7.9.: Mayr-Melnhof heute 10.000 Tage an der Börse, Extremes zu Semperit- ...

