Edeka Südbayern ist jetzt Partner der Initiative "Mülltrennung wirkt". Diese will Endverbrauchern die korrekte Abfalltrennung näherbringen, um die Recyclingquote in Deutschland zu steigern. Seit Oktober letzten Jahres ist bereits Edeka Nordbayern an der Initiative beteiligt und jetzt hat das südbayerische Pendant des Einzelhandelsunternehmens - Edeka Südbayern - nachgezogen. Ins Leben gerufen haben das Projekt die dualen Systeme, zehn privatwirtschaftlich organisierte Systeme, die mit Dienstleistern aus der Entsorgungs- und Recyclingbranche zusammenarbeiten. Sie organisieren die bundesweite Sammlung, ...

