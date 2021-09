Die Aktie der französisch-österreichischen Biotech-Firma Valneva hat sich auf Monatssicht nahezu verdoppelt. Der Titel bleibt im Fokus der Anleger. Hintergrund ist die zunehmende Hoffnung, dass der Corona-Impfstoff des Unternehmens noch in diesem Jahr eine Zulassung erhält. Quelle: wikifolio.com Aber ist es dann nicht längst zu spät? Der Impf-Höhepunkt dürfte dann zunächst überschritten sein und Firmen wie Biontech oder Moderna sind am Markt etabliert. Doch diese Sichtweise könnte zu kurz greifen. Denn der Valneva -Impfstoff, der in Großbritannien gerade in einer Phase-3-Studie untersucht ...

