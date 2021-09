Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks Liste überarbeitet. Neu dabei ist die EVN. Laut Raiffeisen-Experten würde der Energieversorger durch eine signifikante Unterbewertung seines Kerngeschäfts bestechen, zumal allein die 12,6 Prozent-Beteiligung am Verbund fast der Marktkapitalisierung von EVN entspreche. "Damit erhöhen wir bis zu einem gewissen Grad den defensiven Charakter unseres Portfolios, zumal die Aktienmärkte insgesamt seit dem Covid-Tief im März letzten Jahres bisher einen recht guten Lauf hatten und mittlerweile schon viel Konjunkturoptimismus einpreisen", so die Analysten, die in Bezug auf die mittelfristige Aktienmarktentwicklung weiterhin zuversichtlich sind, sich aber durch die Beimischung von Titeln mit defensivem ...

