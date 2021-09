Die vierte industrielle Revolution feiert 10-jähriges Jubiläum. Doch die meisten deutschen Unternehmen hinken in Sachen Digitalisierung hinterher - so ein Positionspapier des Branchenverbands Bitkom. Vor 10 Jahren wurde Industrie 4.0 in Deutschland ins Leben gerufen - und die enormen Potentiale, die sie für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt bietet, sind mittlerweile weithin bekannt. Dennoch droht nun ausgerechnet Deutschland als Erfinder von Industrie 4.0 international ins Hintertreffen zu geraten, stellt der Branchenverband Bitkom in einem aktuellen Positionspapier fest. Das Ziel dieser Industrie ...

